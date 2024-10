Les négociations dans une commune peuvent-elles avoir une influence dans une autre? "Ce serait malhonnête de ne pas l'avouer"

David Leisterh, président de la Fédération bruxelloise du MR, revient sur les négociations communales et les dynamiques qui en découlent.

"Je serais malhonnête si je ne vous disais pas que oui", avoue-t-il. "Mais on tente de respecter ce que l'électeur a demandé, ce que l'électeur a voulu. Et sur cette base-là, vous avez toute une série de coalitions qui se forment. Mais ce serait malhonnête de ne pas l'avouer."

David Leisterh évoque un "jeu humain". "Mais on tente de l'éviter", affirme-t-il. "Mais parfois, ce n'est pas du tout possible de tout concilier. Il faut respecter le terreau local. C'est en grande concertation, c'est un travail d'équipe. On a un rôle de guide."

Le timing peut également jouer dans les premières heures. "Beaucoup se fait dans la nuit qui suit", dit-il. "Et une fois que la nuit qui suit est passée, alors souvent, il y a un délai plus long qui démarre. Si on sort sans accord, vous avez le risque qu'un autre accord se fasse dans votre dos tôt le matin."