Faut-il continuer à financer la guerre en Ukraine? Voici la réponse de Charles Michel

"Grâce au soutien que nous apportons, l'Ukraine ne s'est pas effondrée, elle résiste", avance Charles Michel à propos de la guerre qui oppose le pays à la Russie. Quant à la question de dialoguer ou non avec le Kremlin, le président du Conseil européen précise: "Nous soutenons la souveraineté de l'Ukraine. Ce sont les Ukrainiens qui décideront quels sont les paramètres au départ desquels une paix juste sera possible."

Un soutien qui coûte. Notre journaliste demande alors ce que Charles Michel répond à ceux qui estiment qu'il faut arrêter de financer cette guerre. "Ce qui est en jeu, c'est la paix et la sécurité de l'Europe. Il s'agit de tenir bon et de défendre des valeurs, comme nos grands-parents", lance-t-il. Il continue: "Je suppose que les personnes qui ont des enfants rêvent d'un continent européen prospère et en paix, pas d'un continent avec des dictatures et de l'oppression. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Les investissements militaires et financiers pour soutenir l'Ukraine sont des investissements pour notre paix et notre sécurité dans les prochaines décennies."