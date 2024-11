Grand Baromètre: les Belges estiment que les partis prennent trop de temps pour former le gouvernement fédéral

Avant que Bart De Wever ne soit reçu par le Roi Philippe, un des enseignements les plus importants de notre Grand Baromètre est que les Wallons en ont ras-la-casquette car les négociations prennent trop de temps.

72% des Wallons ne trouvent pas acceptable qu’il faille autant de temps pour former un gouvernement – rappel, on y travaille depuis 169 jours et on est toujours nulle part. Les Wallons sont même plus remontés que les Flamands à ce sujet: au Nord du pays, ils sont 68% à trouver que les négociations prennent trop de temps.