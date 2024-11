Avancées, débats et grands absents des négociations fédérales: voici le résumé de l'actualité politique de la semaine

Carnet de campagne, la négo, 16ème épisode. Une semaine marquée par le lancement des négociations de la coalition Arizona. Parfois marquée aussi par les absences de certains présidents de partis. Du côté de l’opposition et des syndicats, avant de connaitre les résultats de la négociation, ils critiquent du futur gouvernement.

En six jours, ils ont déjà parlé mobilité, climat, énergie, soins de santé, fonction publique. Chaque jour des thématiques différentes. Et selon certains présidents, ils auraient même 9 chances sur 10 d’y arriver.

"Sur 10, je dirais 9 parce qu’il y a toujours une part d’incertitude", a affirmé Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement Réformateur. "Mais je pense qu'on est vraiment parti pour terminer." De son côté, Maxime Prévot, président des Engagés, est lui aussi confiant: "Je crois que l’on peut franchir la ligne d’arrivée. Donc disons aussi 9."

... Et d'autres absents

Optimisme, confiance... Bart De Wever pourrait-il se rendre chez le Roi ce lundi avec un accord? En réalité, pour arriver à un accord, il faudrait déjà que tous les présidents de partis soient présents. Et cela n'a pas toujours été le cas au cours de cette semaine.

Par exemple, quatre des cinq négociateurs étaient unis pour le 1.000ème jour de la guerre en Ukraine. Frank Vandenbroucke remplaçait effectivement Conner Rousseau, le président des socialistes flamands de Vooruit. Georges-Louis Bouchez s'est lui aussi absenté lors d'un débat. Qu’est ce qui était donc plus important que les négociations? "Il y avait des engagements qui étaient pris de longue date", a répondu le président du MR. "On est pleinement dans la négociation. Mais c’est un processus qui est relativement long. Et donc, je ne vous ferai pas le rapport de chaque personne qui se lève parfois pour aller chercher un fruit, parfois pour aller aux toilettes..."