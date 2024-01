Jan Hörl remporte la manche d'Innsbrück, Ryoyu Kobayashi s'empare de la tête du classement

Avec un vent généralement défavorable, Hörl a signé deux sauts à 134 et 127,5 mètres, ce qui a porté son total de points à 267,5. Il a donc remporté une victoire relativement confortable devant Kobayashi, lequel a sauté 128,5 et 132 mètres pour 258,7 points. Ce total a permis au Japonais d'effacer le retard de moins de 2 points qu'il avait concédé sur les deux premières manches au leader du classement général de la Tournée des Quatre Tremplins, Andreas Wellinger. Ce dernier a fini 5e avec 252,1 points grâce à des sauts à 132 et 126,5 mètres, derrière l'Autrichien Michael Hayböck (131 et 135,5 mètres, 254 points) et le Slovène Lovro Kos (135 et 129,5 mètres, 253,2 points).

Grâce à trois 2e places, Ryoyu Kobayashi est en pole position pour conquérir un troisième titre sur la Tournée des Quatre Tremplins, après 2019 et 2022. À une manche du terme, il compte 857,6 points au total. Wellinger en a 852,8 et Jan Hörl a réussi à se glisser à la 3e place avec sa performance du jour, avec 834 points. Un autre Autrichien, le leader du classement de la Coupe du monde Stefan Kraft, est 4e avec 823,8 points et vraisemblablement hors course à la suite de sa 6e place à Innsbrück, de même qu'Hayböck, 5e avec 809 points.