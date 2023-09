"Je propose que les gens choisissent d’autres banques": le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne réagit aux propos du patron de Belfius

Le gouvernement se penche sur les déclarations du patron de la banque Belfius hier matin sur Bel RTL. Marc Raisière avait critiqué le bon d'état et son impact sur les banques et l'accès au crédit des clients. Une déclaration qui a heurté une partie de la majorité. Un conseil des ministres restreint se tient ce mercredi. Que peut faire et que risque de faire le gouvernement ?

C’est toute la question. Peut-être un simple rappel à l’ordre pour le patron de Belfius, Marc Raisière. Belfius, banque 100 % publique. Peut-être une convocation pour avoir quelques éclaircissements. Ou rien du tout. C’est en tout cas l’un des points qui est discuté au comité ministériel restreint, le fameux kern qui réuni le Premier ministre et le vice-Premiers ministres. Il faut dire que les propos de Marc Raisière ont choqué une partie du gouvernement fédéral : les socialistes, Vooruit et le PS, et Ecolo. Certains parlent de de propos inacceptables, sur la forme et sur le fond. Mais, ce n’est pas le point de vue de tout le monde. Par exemple, le MR, les libéraux francophones expliquent que c’est une simple réalité économique. Il y a donc débat.