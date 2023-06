La Belgique et les Pays-Bas signent un accord autour du transport et du stockage de CO2

Un accord bilatéral autour du transport et du stockage de CO2 a été signé à Anvers jeudi après-midi, en marge de la visite d'État néerlandaise en Belgique. Il s'agit d'un "Memorandum of Understading" (MoU), un document dans lequel les parties exposent leurs intentions sans obligation juridique.

Cet accord a été signé par le ministre fédéral de la mer du Nord Vincent Van Quickenborne, la ministre flamande de l'Environnement et de l'Énergie Zuhal Demir, le ministre wallon du Climat et de l'Énergie Philippe Henry et la ministre néerlandaise des Affaires économiques et du Climat Micky Adriaansens.

Le document traite principalement des modalités pratiques du transport et du stockage du CO2 entre la Belgique et les Pays-Bas. Un tel accord avait déjà été conclu entre notre pays et le Danemark en septembre 2022.