La commission de l'Intérieur confirme les auditions sur le projet de loi "transparence"

La liste des personnes et associations concernées a été arrêtée : les associations militant pour la transparence Transparencia et Cumuleo, les associations de journalistes AGJPB, AJP et VVJ, la Ligue des Droits Humains, le président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et le professeur de l'ULiège Michel Delnoy. Ils seront entendus dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de mai.

Le projet de loi relatif à la publicité de l'administration, porté par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a pour ambition de répondre à des recommandations du GRECO (le "Groupe d'États contre la corruption", organe de lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe) et doit entrer en vigueur le 1er avril 2024.