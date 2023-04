La Flandre réserve 130 millions d'euros pour le nouveau musée M HKA à Anvers

Ce projet de construction a été annoncé triomphalement en 2018, avec un coût alors estimé à environ 65 millions d'euros. Mais il a été mis en veilleuse en 2020 faute de consensus après un premier concours d'architecture.

Le gouvernement flamand s'est accordé vendredi sur le lancement d'un second concours et sur le coût du projet, qui s'élève désormais à 130 millions d'euros en raison, a expliqué le cabinet de M. Jambon, de la forte augmentation des coûts dans le secteur de la construction et d'un accent accru mis sur la durabilité.

Durant cette législature, entamée en 2019, 14,5 millions d'euros ont déjà été consacrés à diverses études.