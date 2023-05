La Ville de Saint-Hubert et Chambord nouent un partenariat

Le Domaine national de Chambord, en France, et la Ville de Saint-Hubert ont noué mardi un partenariat à vocation culturelle et touristique, annoncent les deux parties dans un communiqué commun diffusé mercredi avec les ministres wallons Valérie De Bue (Tourisme et Patrinmoine) et Willy Borsus (Économie, Agriculture et Chasse).

Le partenariat signé pour une période de trois ans fixe cinq objectifs. "Permettre aux publics français et belge de mieux connaître le Domaine national de Chambord et la Basilique Saint-Hubert ; partager les connaissances, compétences et l'expérience en matière de conservation et de présentation du patrimoine culturel et naturel au profit des visiteurs et touristes reçus chaque année sur les sites ; entreprendre et favoriser une communication conjointe pour la promotion des deux sites et de leurs activités culturelles, éducatives et scientifiques, en France et en Belgique afin de développer et d'intensifier le tourisme ; mener des activités de promotion croisée fondées sur l'échange de contacts, les liens vers des sites Internet et des médias sociaux, etc. ; élaborer des projets conjoints sur des sujets d'intérêt commun, telles que les activités culturelles et liées au tourisme pour des programmes visant le renforcement des liens entre les peuples de France et de Belgique."

Une délégation belge, emmenée par les deux ministres wallons, s'est rendue mardi au château de Chambord pour signer ce partenariat.