La Wallonie quadruple ses soupes et collations gratuites aux écoliers défavorisés

Face à la crise du pouvoir d'achat, le gouvernement wallon a décidé de quadrupler les distributions gratuites de soupes et collations saines aux enfants de plusieurs écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible.

Dès ce mois de mars, 88 implantations (contre 22 jusqu'ici) vont progressivement bénéficier deux fois par semaine de soupes et de collations équilibrées et gratuites. Plus de 11.000 élèves au total seront concernés.

Pour ce faire, le gouvernement wallon a décidé de quintupler le budget dévolu jusqu'ici à ce projet, qui atteindra ainsi à 2 millions d'euros jusqu'en juin 2024.

Les écoles sélectionnées sont situées dans les différentes provinces wallonnes et appartiennent aux différents réseaux d'enseignement, selon un communiqué de la ministre wallonne de la Santé et de l'Egalité des chances.