Le collectif Look Down mène une nouvelle action contre l'exploitation des fonds marins

Des activistes du collectif Look Down, Sian Owen, coordinatrice de la stratégie mondiale de la Deep Sea Conservation Coalition, et plusieurs députés européens se sont rassemblés devant le parlement européen à Bruxelles lundi pour inciter la Belgique, le Portugal, l'Italie et les Pays-Bas, à se positionner en faveur d'un moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins.