Le déploiement de bornes de recharge devient urgent en Wallonie, selon EV Belgium

Le quotidien L'Echo rapporte mercredi que le gouvernement wallon a mis sur pied une cellule chargée de coordonner les chantiers de modernisation du réseau électrique, le déploiement des bornes de recharge et l'intégration du photovoltaïque. Elle devra notamment encadrer et planifier l'accélération du développement de la mobilité électrique, via un réseau complet de recharge pour véhicules électriques.

La fédération EV Belgium se réjouit d'une "bonne initiative", se dit prête à y participer mais considère que la Région wallonne doit accélérer le mouvement pour rattraper son retard alors qu'elle compte actuellement quelque 5.000 points de recharge sur son territoire, contre 28.000 en Flandre (et 3.000 à Bruxelles).