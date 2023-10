Le nombre de demandeurs d'emplois en augmentation en Flandre

Le nombre de demandeurs d'emploi en Flandre a augmenté de 17,2% en un an pour atteindre 214.813 personnes en septembre, indique mardi l'agence flamande pour l'emploi VDAB. Les chiffres sont en hausse depuis un certain temps, car le groupe des demandeurs d'emploi inactifs et qui n'ont pas droit à des allocations, augmente. Le chômage indemnisé a quant à lui diminué.