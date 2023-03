Le parlement francophone bruxellois peaufine l'outil des commissions délibératives

Le parlement francophone bruxellois a mis à jour mercredi le cadre réglementaire des commissions délibératives organisées en son sein. Objectifs: renforcer la transparence et l'information, clarifier la procédure de suggestion de thèmes venant des citoyens, élargir la composition du comité d'accompagnement aux citoyens et améliorer le suivi.

La présidente de l'assemblée francophone Magali Plovie (Ecolo) en a profité pour faire le point sur les acquis de cette expérience à la Région bruxelloise et à la Commission Communautaire Française.

En 26 mois, six commissions délibératives ont été organisées, 60.000 lettres ont été envoyées, 191 citoyens ont participé aux travaux, et plus de 200 recommandations ont été formulées. Le modèle bruxellois sert désormais de référence aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Les parlements wallon et fédéral devraient reproduire ce modèle. A l'étranger, l'Écosse, les Pays-Bas, le Monténégro ou encore la France s'intéressent de près aux commissions délibératives.