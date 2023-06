Le personnel de nettoyage veut gagner au moins un euro de plus par heure

"Nettoyer est un métier difficile, éprouvant et surtout très mal payé". Dans le cadre de Journée des Pros du Nettoyage organisée le 20 juin prochain, la CSC Alimentation et Services lance une pétition en vue de réclamer de meilleurs salaires pour le personnel de nettoyage au sens large, annonce-t-elle jeudi. "Nous réclamons au moins un euro de plus de l'heure".