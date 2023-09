"Le procès s'est déroulé correctement et sereinement", selon le ministre de la Justice

Le procès des attentats du 22 mars 2016 s'est déroulé correctement et sereinement malgré sa complexité et les difficultés procédurales du début, a réagi vendredi soir le ministre fédéral de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à l'issue de la dernière audience du procès, au cours de laquelle l'arrêt sur la peine a été lu.

"Le procès est une réponse de notre État de droit à l'une des pages les plus sombres et les plus horribles de notre histoire récente", a déclaré Vincent Van Quickenborne, qui n'a pas commenté la décision sur le fond.

Durant le procès, les citoyens qui faisaient partie du jury ont été "une force motrice", note M. Van Quickenborne. "Un mot de remerciement et d'admiration convient ici pour leur sens civique, leur engagement personnel, le temps et l'énergie qu'ils ont personnellement investis. Une expérience qu'ils garderont avec eux pour le reste de leur vie, dans tous ces aspects positifs et moins positifs".