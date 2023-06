L'EMA et l'ECDC veulent une adaptation du vaccin contre le Covid-19 aux nouveaux variants

Les vaccins actuels contre le Covid-19 devraient être adaptés au cours des mois à venir afin de mieux protéger la population contre les nouveaux variants du virus, selon l'Agence européenne des médicaments (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Ces vaccins pourraient être utilisés lors d'une nouvelle campagne de vaccination à l'automne, soulignent les deux organisations.

Les vaccins actuels sont encore utiles pour éviter les hospitalisations, les symptômes graves et les décès liés au Covid-19. Cependant, ils sont moins efficaces face aux nouveaux sous-variants du virus. L'EMA recommande notamment de cibler les souches XBB, un sous-groupe du variant Omicron désormais dominant en Europe.

L'EMA et l'ECDC soulignent en outre que les personnes âgées de 60 ans ou plus, immunodéprimées, qui souffrent de problèmes de santé, ainsi que les femmes enceintes devraient avoir accès à une nouvelle campagne de rappel. Ces organismes préconisent également la vaccination des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, plus exposées au risque d'infection et sans qui il est compliqué de maintenir des soins de qualité.