Les propos d'Edora méprisent les citoyens et les pouvoirs locaux, affirme Willy Borsus

"Ces déclarations sont méprisantes pour les citoyens, pour les Villes et Communes, pour les associations et plus largement pour tous les territoires, notamment ruraux", a réagi Willy Borsus.

"Il faut clairement être ambitieux en ce qui concerne la transition, la réponse au défi climatique et le déploiement du renouvelable - et nous le sommes, avec 41 mâts supplémentaires en 2023, pour une puissance totale de 137 MW - mais couvrir la Wallonie d'éoliennes sans tenir compte de l'opinion des citoyens, des aspects paysagers, forestiers, touristiques et patrimoniaux serait une aberration", a-t-il asséné.