Les unités spéciales de la police fédérale menacent de faire grève

En début d'année, la direction des unités spéciales (DSU) comptait 569 membres du personnel, alors qu'un effectif complet devrait être de 638. La semaine passée, les syndicats de la police ont reçu l'information lors d'un comité de concertation que le budget était trop restreint pour atteindre un effectif complet, et que la DSU devait pour le moment fonctionner avec un déficit de 69 collaborateurs.

Les syndicats VSOA/FGGA et SNPS/NSPV déplorent des coupes qui ont un impact conséquent sur le travail et la sécurité du service. Face à cette pénurie de personnel, la DSU devrait repousser des missions voir même les décliner. C'est pourquoi un préavis de grève a été déposé, et couvre des actions durant le reste du mois de février.