L'inquiétude médicale grandit autour du squat de la rue de la Loi

Les inquiétudes s'intensifient autour de l'état de santé des demandeurs d'asile du bâtiment occupé aux abords du siège du CD&V, explique Tjara Visser, porte-parole du collectif "Stop à la crise d'accueil". "Ces jeunes ont longtemps dormi dans la rue. Maintenant, nombre d'entre eux ont des problèmes dentaires, médicaux et psychologiques."

Depuis environ deux semaines, le collectif citoyen occupe le bâtiment de la rue de la Loi à Bruxelles et demande à la Secrétaire d'État Nicole de Moor de régler la crise de l'accueil à travers l'action "Toc toc Nicole".

Au départ, 80 demandeurs d'asile occupaient le bâtiment, mais le nombre est monté à 100 en un seul jour. "Pour surveiller la capacité maximale, nous avons mis en place un système de bandelette et une liste d'enregistrement", explique Tjara Visser. "Chaque jour des jeunes sont à la porte pour nous demander de leur trouver une place d'accueil. Cela montre que cette crise de l'accueil est toujours aussi importante." Pour faciliter la communication et rester dans le bâtiment, les demandeurs d'asile sont regroupés par langue et envoient un représentant pour participer aux réunions avec les organisateurs.