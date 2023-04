L'Open Vld évoque un gel des allocations, pour augmenter l'attrait du travail

"La différence entre le travail et le non-travail devrait être plus importante", indique via communiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui, avec le parlementaire flamand Maurits Vande Reyde, sera tête d'affiche du congrès en mai. Le parti y présentera un certain nombre de propositions visant selon lui à creuser l'écart de revenus entre travailleurs et non-travailleurs.

Les libéraux veulent également regrouper sous une forme de "montant social unique" les différentes aides dont bénéficient les personnes sans emploi, que ce soit dans les factures d'énergie, le prix des transports, etc. Un montant qui serait lié au fait d'être disponible à l'emploi, et limité dans le temps.