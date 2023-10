Nouveau rebondissement dans le dossier du tram de Liège: l'extension vers Seraing menacée

Nouveau rebondissement dans l'affaire du tram de Liège. Après deux ans et demi de retard, les travaux avancent enfin, mais c'est l'extension vers Seraing qui est aujourd'hui menacée. En effet, le gouvernement wallon refuse, pour le moment, le chantier.

Le problème, c'est que pour réaliser cette extension, il faut utiliser les mêmes matériaux que ceux utilisés sur le tronçon liégeois et fournis par consortium Tram'Ardent. Mais c'est là que ça coince, selon le gouvernement, le devis reçu pour le prolongement de la ligne jusque Seraing est totalement hors de prix. "Nous avions des estimations pour ces extensions évaluées précédemment à 18 millions d'euros, et maintenant on nous remet des prix à 60 millions d'euros" justifie Philippe Henry (Ecolo), le ministre wallon de la mobilité.