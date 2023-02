Plus d'un million de ménages belges ont effectué des dons en 2021

D'après les statistiques du SPF Finances, 1.047.551 déclarations fiscales mentionnant un don donnant droit à la réduction d'impôt ont été recensées en 2022, pour les dons réalisés en 2021, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à l'exercice fiscal précédent.

En outre, malgré le retour à un avantage fiscal plus faible et un nombre de dons en légère baisse - 2,44 millions en 2021, contre 2,46 millions un an plus tôt -, le montant des dons a atteint 386,65 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 4% par rapport à 2020.

Après avoir été portée, en 2020, à 60% du montant donné pour encourager les particuliers à soutenir le secteur associatif durant la crise sanitaire, la réduction d'impôt liée aux dons a été ramenée à 45% en 2021.