Propos racistes de Conner Rousseau: le parquet de Flandre orientale lance une procédure de "médiation et mesures"

Le parquet de Flandre orientale a lancé une procédure de "médiation et mesures" concernant les possibles déclarations racistes que Conner Rousseau avait prononcées début septembre dans un café de Saint-Nicolas à l'égard de la communauté rom, indique-t-il mercredi. Pour des raisons de respect de la vie privée, le parquet ne donne en revanche pas de détails sur les mesures imposées au président de Vooruit, le parti socialiste flamand.

Conner Rousseau a, dans la foulée, confirmé la procédure, à propos de laquelle il a donné plus de détails. "Je vais poursuivre la médiation avec la communauté rom, que j'ai déjà entamée. Je devrai également me rendre à la caserne Dossin et participer à des séances avec un thérapeute sur l'impact des mots et de l'usage de la langue. Un assistant de justice veillera à la bonne mise en œuvre de ces mesures pendant un an", a précisé le socialiste flamand.

Le 21 septembre dernier, le parquet de Flandre orientale avait confirmé qu'une enquête était en cours sur des déclarations potentiellement racistes envers la communauté rom proférées par Conner Rousseau à des policiers dans un café de Saint-Nicolas dans la nuit du 1er au 2 septembre.