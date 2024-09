Quatrième recours d'organisations environnementales contre le craqueur d'éthane à Anvers

"Le plus grand projet plastique d'Europe." Tels sont les mots employés par Client Earth pour décrire le projet d'Ineos dans le port d'Anvers. Le géant chimique britannique qualifie lui son projet de "craqueur le plus vert d'Europe et de plus gros investissement dans le secteur chimique européen depuis 25 ans".

Les organisations contestent le permis d'environnement accordé par la Flandre au craqueur d'éthane. Cet important dispositif est destiné à la production de l'éthylène, l'une des matières premières du plastique, en "craquant" des molécules d'éthane.