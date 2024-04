"On répond à une demande": la Belgique envoie 49 palettes de produits médicaux en Egypte pour aider les blessés de Gaza

Gaza est en proie à une guerre avec Israel depuis le mois d'octobre."On répond à une demande de l'Egypte qui est sous pression avec de nombreuses victimes qui sont évacuées de Gaza vers l'Egypte et donc les hôpitaux égyptiens sont sous tension", explique Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères. "Et c'est essentiellement du matériel à destination des blocs opératoires. En fait, il s'agit de seringues, d'aiguilles, de filtres antibactériens, d'anesthésiants aussi."

Il y en a pour un montant de 127.000 euros. "Il s'agit de 49 palettes qui vont être emmenées d'ici par camion vers Cologne et de là, ils seront chargés par avion-cargo à destination de l'Egypte. Donc, ça arrive demain soir", dit Hadja Lahbib.

B-FAST est la structure du gouvernement fédéral qui est activée lors de l’apport d’une aide d'urgence à l'étranger et se compose du SPF Intérieur, du SPF Stratégie et Appui (BOSA), du SPF Santé publique, de la Défense et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, et dans laquelle le Cabinet du Premier ministre est également impliqué.