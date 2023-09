Un droit de tirage pour sortir des appels à projets qui plombent les communes wallonnes

En Wallonie, les mécanismes d'appels à projets atteignent leurs limites et leur multiplication complexifie la tâche des pouvoirs locaux. Un droit de tirage axé sur des problématiques prioritaires ou un droit de tirage extraordinaire globalisé pourrait constituer une alternative. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport introductif sur le sujet, approuvé par tous les partis et présenté mardi en commission des Pouvoirs locaux du parlement wallon.

"Il y a un peu plus d'un an, on avait demandé un rapport sur le droit de tirage. Aujourd'hui, les constats sont clairs: les appels à projets ont atteint leurs limites et on doit s'orienter, pour soulager les pouvoirs locaux, vers un droit de tirage axé sur des problématiques prioritaires ou sur un système de droit de tirage globalisé", explique le député MR Manu Douette.

Pour choisir l'une ou l'autre option, les députés wallons demandent que des auditions soient organisées au parlement dans les mois à venir. "Le but, c'est d'entendre tous les acteurs du dossier - dont l'Union des Villes et Communes de Wallonie qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme au printemps dernier, les directeurs de l'administration wallonne ou encore des représentants des pouvoirs locaux -, pour arriver avec un modèle qui pourrait se retrouver dans la prochaine Déclaration de Politique Régionale" (DPR), ajoute le parlementaire libéral.