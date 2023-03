Un label pour les kots d'étudiants en Flandre à partir du 1er janvier 2024

La Flandre instaurera à partir du 1er janvier prochain un label unique de qualité pour les chambres et les logements d'étudiants, a annoncé mercredi le ministre flamand du Logement, Matthias Diependaele.

Jusqu'à présent, les villes étudiantes et les établissements d'enseignement supérieur choisissent eux-mêmes d'utiliser un label et appliquent des conditions différentes pour les kots d'étudiants.

Le nouveau label uniforme comporte trois paramètres: les normes de qualité du logement, la sécurité incendie et l'existence ou non d'un permis d'urbanisme pour le local. "Sur cette base, nous pouvons ou non délivrer un label logement", a expliqué M. Diependaele dans un communiqué.