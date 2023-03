Une campagne pour sensibiliser aux comportements inappropriés à l'égard des aide-ménagères

La campagne met l'accent sur trois types de comportements inappropriés parmi les plus fréquents, à savoir le harcèlement ?(sexuel), les agressions physiques et verbales ainsi que la discrimination.

"Le comportement inapproprié est un terme générique qui désigne de nombreuses formes d'abus. Elles sont souvent volontaires, mais pas toujours. Les témoignages font parfois état d'un comportement latent ou inconscient, par exemple un abus de position dominante, des commentaires dévalorisants, un affront psychologique, etc", détaille Peter Van de Veire, directeur du Fonds de Soutenabilité Titres-Services. "Par cette campagne, nous nous adressons à toutes les parties concernées, tant internes qu'externes. C'est la seule façon de briser le tabou qui entoure ? cette thématique et de mener un dialogue constructif", complète-t-il.

Au-delà de la sensibilisation, la campagne met à disposition une boite à outils didactique, développé en collaboration avec le SPF Emploi, qui permet au personnel de mieux gérer ce genre de situation sensible. Des ateliers pour le personnel encadrant seront par ailleurs organisés dans l'optique d'aider les aide-ménagères et techniciennes de surface à faire face aux comportements inadéquats.

"Les comportements inappropriés provoquent stress et maladies chez les aide-ménagères. Et ce n'est que le début d'une série de tracas qui finissent par miner le bien-être psychique, et à terme, également physique. Nous sommes effarés du nombre de cas de burn-out, et nous devons y prêter plus d'attention", souligne Goedele Liekens, psychologue et sexologue.