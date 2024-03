Anais Eudes éliminée en qualifications lors de la manche d'ouverture au Caire

D'origine française, naturalisée, Anais Eudes, 34 ans, a enregistré 15 victoires et 12 défaites (10e) en escrime, nageant son 200m libre en 2:23.98 (15e) et s'est classée 15e de son groupe de qualifications (C) mercredi à l'issue de la troisième épreuve, le laser run. "Pas mon jour", a commenté Anais Eudes donnant rendez-vous dans un mois à Ankara pour la 2e étape.

Les 83 sportives étaient réparties en trois groupes de qualifications se départageant au fil de trois épreuves: l'escrime, la natation et le laser run (que l'on peut comparer au biathlon avec des épreuves de tir au laser durant une course à pied).