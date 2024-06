"Camion éventré" sur le ring de Bruxelles à Zaventem: le conducteur a perdu la vie

Vers 5 heures, un camion a basculé sur le ring à hauteur de Zaventem-Henneaulaan et a traversé la berme centrale. Le chauffeur en est décédé, a confirmé la police fédérale. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident, qui a provoqué une fuite de carburant. Le camion a également perdu une partie de son chargement de céréales.

Le ring de Bruxelles a été fermé aux alentours de 6 heures dans les deux directions à hauteur de Zaventem. Deux bandes ont été libérées vers Waterloo, mais la chaussée reste fermée dans l'autre sens, vers Vilvoorde. Un accident impliquant un camion s'y est produit et a coûté la vie à son chauffeur. Le centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum) demande aux automobilistes d'éviter la zone.

Tôt ce matin, vous nous avez alerté via le bouton orange Alertez-nous : "Grave accident de camion sur le R0 à Zaventem, le camion s'est retrouvé sur le terre-plein central. Pompiers et police sur place", nous a écrit Anaïs. "Accident avec un camion éventré sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem Henneaulaan. Ring extérieur fermé et ring intérieur circule sur une voie de circulation", nous a informé un autre automobiliste.

Des files très importantes

"Les perturbations pourraient se poursuivre pendant un certain temps" avait prévenu Peter Bruyninckx du centre flamand de la Mobilité. Des files très importantes se sont en effet rapidement formées et la situation en pleine heure de pointe était assez chaotique pour les automobilistes.

Une dépanneuse et une grue sur place

Vers 9 heures, une dépanneuse et une grue sont arrivés sur les lieux. Cette dernière devait permettre de relever le camion accidenté et permettre son remorquage. Le chargement de céréales qui s'était répandu sur la chaussée a été dégagé en grande partie pour faciliter les opérations, nous a indiqué notre journaliste sur place, Vany Esposito.