Info trafic: grave accident de camion à Zaventem, situation toujours chaotique sur le ring de Bruxelles

09h12 Une grue et une dépanneuse sont arrivés sur les lieux de l'accident Une grue et une dépanneuse sont arrivées sur les lieux de l'accident à Zaventem, sur le ring de Bruxelles, nous explique Vany Esposito, notre journaliste sur place. La grue va vraisemblablement être utilisée pour redresser le camion qui doit être dépanné. Le chargement de céréales qui s'était répandu sur la chaussée et été dégagé.

09h00 De longues files suite à la fermeture du ring La situation n'évolue pas sur le ring à hauteur de Zaventem avec une chaussée toujours fermée vers Grand-Bigard et une circulation s'effectuant sur deux bandes vers Waterloo. On comptabilise toujours de longues files déjà avant le Carrefour Léonard vers Zaventem et depuis Strombeek-Bever vers Zaventem. (+ d'une heure) Si vous venez de Namur, vous ajouterez 25 minutes de Hoeilaart à Auderghem qui aussi est un axe privilégié si vous venez de Waterloo. 1 heure de perdue sur l'E40 depuis Bertem (sur 11 km) - 30 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles depuis Zemst. Un accident est signalé sur la Nationale 56 à hauteur de Jurbise. Une bande est obstruée et une circulation en alternance a été mise en place.

08h09 Situation toujours chaotique sur le ring de Bruxelles Situation toujours chaotique sur le ring de Bruxelles et sur les axes avoisinnants suite à ce camion qui s'est couché sur le flanc et qui a traversé la berme centrale. La chaussée est toujours fermée en direction de Grand-Bigard. Vous circulez difficilement sur 2 voies libérées en direction de Waterloo. On comptabilise des files depuis le Carrefour Léonard vers Zaventem avec aussi une implication sur la E411 et l'augmentation des files en venant de Namur (+25 min depuis Hoeilaart). Dans l'autre sens, le files débutent à Wemmel vers Zaventem avec près d'une heure de perdue et cela ne fait qu'augmenter. Une heure à ralentir sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. 15 minutes à ajouter sur le ring de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard et également 15 minutes entre Expo et Dilbeek vers Halle. A Bruxelles, un accident s'est produit en bande de droite dans le Tunnel Loi en direction du Centre. Enfin, à Liège des files traditionnelles sur l'E40 Aix-la-Chapelle - Liège avec 15 minutes d eperdues entre l'Aire de Tignée et Cheratte et toujours une camionnette sur le flanc sur l'E40 peu après Waremme sur l'E40 vers Liège.

07h54 Situation inchangée sur le ring de Bruxelles Situation inchangée sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem. On rappelle que suite à ce camion qui s'est couché sur le flanc et qui a traversé la berme centrale, la chaussée est fermée en direction de Grand-Bigard et 2 voies ont été libérées en direction de Waterloo. On parle parle de plus d'une heure perdue dans les deux sens avec des itinéraires de déviation déjà saturés. Evitez donc le secteur. La E40 Liège-Bruxelles et bien entendu fortement impactée avec 45 minutes à ajouter depuis Bertem. Les files sont plus insignifiantes ailleurs comme sur l'E411 ou vous ralentissez 10 minutes en venant de Namur depuis Jezus-Eik. 10 minutes sur le ring de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard et 10 minutes également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et le ring de Bruxelles.

07h25 Le ring toujours fermé vers Vilvoorde à Zaventem Le point noir de la journée : le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem où un camion s'est couché sur le flanc et a traversé la berme centrale. Deux voies ont été libérées en direction de Waterloo mais par contre dans l'autre sens, vers Grand-Bigard, la chaussée est toujours fermée. Vous êtes quasiment à l'arrêt depuis Strombeek-Bever vers Léonard et depuis les 4 Bras de Tervuren vers Grand-Bigard. La E40 Liège-Bruxelles et bien entendu fortement impactée avec 30 minutes à ajouter depuis Heverlee (sur 11 km) vers Bruxelles. C'est aussi le cas de l'E19 où vous ajouter 20 minutes entre Peutie et Machelen. D'autres files sur le ring de Bruxelles entre Zellik et le Square de Pede en direction du virage de Forest où vous ralentissez 15 minutes. 10 minutes dans l'autre sens entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard. En région liégeoise, on signale aussi une camionnette sur le flanc sur la E40 Liège-Aix-la-Chapelle peu après la sortie 29 "Waremme". 2 bandes sont obstruées en direction d'Aix-la-Chapelle avec des débris sur la chaussée.

06h45 Deux bandes libérées vers Waterloo Deux bandes de circulation ont été libérées en direction de Waterloo mais la chaussée reste fermée vers Vilvoorde. La circulation est totalement à l'arrêt.

06h36 Le trafic est à l'arrêt Le point noir de la journée : le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem où un camion s'est couché sur le flanc et a traversé la berme centrale. La chaussée est toujours fermée dans les deux sens. Le trafic est à l'arrêt depuis Vilvorde vers Léonard et depuis Wezembeek-Oppem vers Grand-Bigard. Des remontées de files aussi sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ajoutez déjà 15 minutes vers Bruxelles. En région liégeoise, on signale aussi une camionnette sur le flanc sur la E40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Remicourt. 2 bandes sont obstruées en direction d'Aix-la-Chapelle avec des débris sur la chaussée.

06h23 "Camion éventré" "Accident avec un camion éventré sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem", signale Giovanni ce matin via le bouton orange Alertez-nous.