Panier RTL info / Test Achats: voici les produits dont le prix a le plus diminué ce mois-ci

Chaque mois, Test Achats calcule l’inflation alimentaire dans 7 chaînes de supermarchés sur plus de 3 000 produits. Bonne nouvelle, celle-ci poursuit sa baisse depuis avril 2023 et s’élève désormais à 2,34 %. Bien que les prix aient baissé pendant 14 mois consécutifs, l’organisation constate que l'inflation de son panier demeure supérieure à celle de janvier 2022. Depuis cette date, son panier a augmenté en moyenne de 26 %, ce qui remet en perspective la baisse actuelle des prix.

Une inflation qui poursuit sa baisse

Chaque mois, Testachats calcule l’inflation alimentaire dans 7 chaînes de supermarchés (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl) sur plus de 3 000 produits de base. Et pour le 14e mois consécutif, l’inflation est en baisse et s’élève à 2,34 % pour le mois de mai. Une donnée qui ne manque pas de réjouir Julie Frère, porte-parole de Testachats. "Nous nous réjouissons de constater que l’inflation alimentaire poursuit sa baisse, même si nous n’avons toujours pas retrouvé les niveaux d’avant janvier 2022, première fois où l’inflation de notre panier a dépassé les 2 %", explique-t-elle.

Les produits ayant le plus contribué à l'inflation en mai 2024

En ce qui concerne les catégories de produits qui ont le plus contribué à l'inflation ce mois-ci, on retrouve les pommes de terre (+14 %), les aliments pour animaux de compagnie (+7 %), les boissons non alcoolisées (+5 %) ou encore les produits de la pêche (+5 %).