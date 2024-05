Des chiffres lourds: le nombre de travailleurs en arrêt pour burn-out ou dépression a grimpé de 43% en cinq ans

Les incapacités de travail de plus d'un an en raison d'un burn-out ou d'une dépression ont continué à augmenter en 2022, indique l'Inami dans un rapport publié jeudi. Ce nombre a même grimpé de 43% en cinq ans, et plus spécifiquement de 61% chez les travailleurs indépendants.



Le nombre de personnes en invalidité (soit une incapacité de travail de plus d'un an) en raison d'un trouble mental a augmenté de plus de 30% en cinq ans, s'élevant à plus de 185.000 individus en 2022, constate l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.