Emma Plasschaert finit 6e en ILC6 à Majorque, Isaura Maenhaut/Anouk Geurts 7es en 49er FX

Trois bateaux belges ont disputé la course aux médailles dans leur classe. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé 6es en 49er FX et William De Smet a clôturé sa semaine en 9e position.

Dans la course aux médailles soldant la semaine des régates en ILCA 6 (ex-Laser Radial), l'Ostendaise a terminé 9e et reculé d'une place où elle s'est fixée au 6e rang final avec 108 unités.