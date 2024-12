Le Captagon est une drogue qui peut être considérée comme festive pour une certaine élite aisée mais est davantage utilisée pour les travailleurs qui cherchent à augmenter leur efficience et leur rythme (et capacité) de travail. Il est devenu une drogue emblématique du Moyen-Orient, transformant la Syrie en véritable narco-État sous le régime de Bachar al-Assad. Cette substance, initialement un médicament développé dans les années 1960, s'est muée en une drogue de synthèse aux effets similaires à ceux des amphétamines.

Les responsables de la fabrique de Douma ont incendié les lieux afin d'éliminer le plus de preuves possible.

D'autres centres de fabrication du même type ont été découverts à Homs, Latakia et Tartous.

La Syrie est aujourd'hui considérée comme le principal producteur de captagon. La production, autrefois concentrée en Bulgarie, s'est déplacée vers le Moyen-Orient, notamment en Syrie et au Liban, au début des années 2000. Le régime syrien, ses proches et ses alliés, dont le Hezbollah libanais, sont accusés d'être directement impliqués dans la production et le trafic de cette drogue.