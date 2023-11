En Flandre et en Wallonie, les travailleuses à temps plein gagnent en moyenne PLUS que les hommes

view.brussels a eu recours au modèle WES, une méthode déjà validée et approuvée par d'autres pays qui mesure la qualité de l'emploi à travers trois dimensions: le travail, l'emploi et les relations sociales. Type de contrat, revenus, flexibilité du lieu de travail, charge émotionnelle du travail, accès à la formation, primes…. Au total, une vingtaine d'indicateurs ont été ciblés.

Le télétravail est plus répandu à Bruxelles (42,7%) qu'en Flandre (28,7%) et en Wallonie (25,1%), ressort-il du premier baromètre sur la qualité de l'emploi réalisé par view.brussels, en concertation avec les partenaires sociaux. Ce baromètre a été élaboré à l'initiative du ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt, pour en savoir plus sur les types d'emploi présents en Région bruxelloise.

Autre information: le salaire mensuel brut est plus élevé à Bruxelles: il s'élevait pour les travailleurs à temps plein à 4.596 euros en 2020 contre 3.801 euros en Flandre et 3.587 euros en Wallonie. Les travailleurs à temps plein avec un CDI gagnent en moyenne plus que les travailleurs à temps plein avec un CDD. Cet écart est d'autant plus élevé à Bruxelles ( +63,4%) que dans les autres régions (+- 41 %).

Il existe des disparités salariales en fonction du sexe et de la Région. En Flandre et en Wallonie, les travailleuses à temps plein gagnent en moyenne plus que leurs homologues masculins, contrairement à Bruxelles. L'emploi salarié temporaire est relativement peu répandu à Bruxelles (9,4% de l'emploi total en 2020 contre 9,4% aussi en Flandre et 12,8% en Wallonie).

La part des contrats à temps partiels est moins importante à Bruxelles (18,9 %) qu'en Wallonie (25%) et en Flandre (26,8 %). Ces types de contrat continuent à concerner davantage les femmes (28,9 % en 2020).

Les travailleurs bruxellois possédant un diplôme de l'enseignement supérieur sont plus nombreux à Bruxelles (60,5%) qu'en Flandre (48,4%) et qu'en Wallonie (49%). Les travailleurs bruxellois ont davantage participé à la formation continue (54,4%) comparativement aux travailleurs flamands (50,8%) et wallons (44,6%).