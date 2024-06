Êtes-vous un "raciste ordinaire"? Ces signes montrent que vous pourriez en être un (décryptage)

Partager:

Le "racisme ordinaire" est une notion qui revient sur le devant de l'actualité après que Pierre-Yves Jeholet (MR) a lancé à Nabil Boukili (PTB) qu'il n'était "pas obligé de rester en Belgique" durant un débat sur RTL tvi.

Les propos de Pierre-Yves Jeholet sur le plateau de Rendez-vous, dimanche 2 juin, ont fait sauter de leur chaise beaucoup de monde. Pour Patrick Charlier, directeur d’Unia (ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), les propos du ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’apparentent à du "racisme ordinaire". À lire aussi "C'est une forme de racisme ordinaire": le directeur d'Unia réagit après les propos polémiques de Pierre-Yves Jeholet Pour rappel, le membre du Mouvement Réformateur (MR) avait lancé à Nabil Boukili (PTB), lors d’un sujet sur le port de signes convictionnels, "vous n'allez pas venir nous donner des leçons ici en Belgique. Il y a des règles, on les respecte. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique". Un ensemble de micro-agressions

Patrick Charlier parle donc de "racisme ordinaire", mais qu’est-ce réellement ? Et surtout, en quoi est-ce différent du racisme ? Maboula Soumahoro, chercheuse et maître de conférences à l’Université de Tours, le définit comme "un ensemble de micro-agressions qui sont presque systématiques, très communes, très fréquentes et que les gens subissent tous les jours. Ça peut être des réflexions sur les noms, les prénoms, sur les origines, sur la façon, sur la façon de s’habiller ou de se coiffer… Toutes ces petites remarques qui placent la personne ciblée à l’extérieur de la communauté. C’est ça le racisme ordinaire et il est bien plus présent, bien plus pesant que ce grand racisme que nous nous accordons tous à dénoncer." "Quand on parle de racisme, on en parle toujours comme d’un défaut. Or, il faudrait plutôt approcher la notion comme une maladie dont il faudrait guérir", ajoute encore l’auteure de l’ouvrage "Le Triangle et l’Hexagone – Réflexion sur une identité noire".

Avec l'aide d'Amnesty International Belgique et du Mouvement Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX), nous avons établi une liste non-exhaustive de quelques comportements et réflexions qui peuvent être considérés comme étant du racisme ordinaire : Avoir des préjugés "Le préjugé est d’abord un jugement, une conviction produite par un individu ou un groupe avant même de disposer de la connaissance nécessaire pour se faire une opinion ou une idée en la matière", définit Jérôme Jamin, professeur de science politique à l'Université de Liège. "Le préjugé s’appuie sur une observation biaisée de la réalité, il repose notamment sur la construction de stéréotypes. Les stéréotypes, quant à eux, sont des catégorisations négatives au sujet de certains individus ou de certains groupes", poursuit-il. Ils reprennent les idées reçues : les Asiatiques sont forts en maths, les Noirs sentent fort, les gens du voyage sont des voleurs... "Tu viens d'où ?"