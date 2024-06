L'application Ten Ten fait fureur chez les jeunes mais est devenue "quasiment ingérable" dans les écoles: de quoi s'agit-il?

Ten Ten, une nouvelle application française qui transforme les smartphones en talkie-walkie, connaît un succès fulgurant auprès des adolescents. Top 1 sur l'App Store et le Google Play Store, l’appli créée par deux Français, cumule déjà plus d'un million de téléchargements.

Le directeur a rapidement réagi et a fait parvenir aux parents d'élèves un mot leur demander "très vivement" de retirer l'application du téléphone de leurs enfants, qui n'apprécient pas forcément le geste. "C'est quand même dérangeant qu'on ne puisse pas l'utiliser avec nos amis chez nous...", confie un élève.

Le principe de Ten-Ten est simple: les utilisateurs peuvent communiquer vocalement en direct les uns avec les autres. Il suffit de créer un profil, d'ajouter des contacts et d'appuyer sur un bouton pour parler. La voix est instantanément diffusée sur les haut-parleurs des destinataires. L’application fonctionne même quand le téléphone est verrouillé, en mode silencieux ou si l'application est fermée. Un Talkie walkie sans aucun filtre, donc. "J'ai un professeur qui est arrivé dans mon bureau complètement catastrophé", explique le directeur de l'athénée royal de Rixensart-Wavre. "Il entendait des voix, des choses anormales... Un des élèves lui a donc explication l'existence de cette application." Une situation devenue "quasiment ingérable si on ne l'a pas désinstallée l'applciation", admet-il.

Mettre en mode "avion" son téléphone permettrait aux cours de ne plus être dérangés par ce mode de communication quelque peu intrusif et qui suscite des inquiétudes.

"Le principal problème que je vois avec cette application est le sommeil et le fait d'avoir son sommeil interrompu de manière intempestive et régulière", souligne Pascal Minotte, psychologue et codirecteur du Centre de Référence en Santé Mentale.

L'autre difficulté potentielle serait également "des usages malveillants" comme du harcèlement. "Il y a une vigilance à avoir" bien que Ten Ten ne soit pas la seule application à pouvoir être utilisée de la sorte, selon Pascal Minotte.

Les équipes de Ten Ten précise qu'elles ne stockent pas les conversations, et qu'elles ne peuvent même pas les écouter. En revanche, les données privées qui sont renseignées dans l'application peuvent utilisées dans leur intérêt commercial quand c'est "raisonnablement nécessaire", comme le stipulent leurs règles de confidendialité.

Une version Ios de Ten Ten existait depuis juin 2023 et une version Android est arrivée le 4 avril dernier.