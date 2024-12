Face aux députés, l'ex-président du CPAS d'Anderlecht Mustapha Akouz se justifie: "Il n'y a pas eu de clientélisme"

L'ex-président du CPAS d'Anderlecht, Mustapha Akouz, a contesté mardi tout clientélisme de sa part dans la gestion de cette institution entre décembre 2018 et juin 2024.

L'ancien président du CPAS d'Anderlecht conteste tout clientélisme de sa part. Il était entendu aujourd'hui par la commission des affaires sociales de la Chambre. Moustapha Akouz reconnaît des défaillances, mais pas de clientélisme. "Sur 171 000 demandes et 20 000 usagers par an, on parle de quelques dizaines de cas. Que les choses soient claires, à aucun moment il n'y a eu de passe-droit quelconque. Je n'ai jamais influencé une décision individuelle. Il n'y a pas eu de clientélisme", a-t-il indiqué.

Entre 2016 et 2023, le nombre d'octrois de RIS a augmenté de 35%. M. Akouz est accusé d'avoir favorisé par des interventions personnelles le traitement de certains dossiers au détriment d'autres. Plusieurs députés ont assuré avoir reçu des témoignages en attestant.