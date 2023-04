Fien Enghels 8e en finale de la poutre

La gymnaste belge de 19 ans, qui disputait sa première finale européenne chez les seniors, a chuté sur sa série acrobatique et a terminé avec 11,433 points. Elle s'était hissée en finale en prenant la 7e place des qualifications avec 12,833 points.

La victoire est revenue à la Néerlandaise Sanne Wevers, 31 ans. La championne olympique de 2016 s'est imposée devant l'Italienne Manila Esposito (13,700) et la Hongroise Zsofia Kovacs (13,700), à égalité de points, mais 3e à cause d'une exécution plus faible.