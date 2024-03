"Il existe d’autres matériaux": les emballages plastiques interdits d'ici 2030 

Le plastique n’emballera plus vos légumes, fruits et autres produits d’ici 2030. Dans quelques années, les grandes surfaces auront trouvé une alternative à cette matière polluante qui fait entièrement partie de nos vies.

"Aujourd'hui, on peut tout vendre sans emballage", continue-t-elle, avant d'ajouter que "c'est juste une question de moyen et de réflexion, de se dire : "Tiens, ce concombre, est-ce que je peux le vendre sans emballage ? Oui, je peux".

"Dans beaucoup de cas, le papier et le carton ne sont pas la solution parce qu'ils posent aussi d'autres problèmes", affirme Sylvie Droulans, directrice de ConsomAction. "On a besoin de ressources pour le produire. Il y a aussi des cartons qui ont une couche de plastique, donc ils ne sont pas recyclables".

Même si certains magasins seraient tentés par le papier ou le carton, ce ne sont pas non plus les meilleurs moyens de substitution au plastique. Ils ne font que déplacer le problème et coûte énormément à recycler.

"On voit qu'il y a un mouvement vers moins de déchets. Ils ont envie d'avoir une part de responsabilité, ils ont conscience qu'il faut agir", confirme Sylvie Droulans. "C'est vrai que ça va demander un changement de comportement chez le consommateur, mais ça va surtout demander à tout le système de s'adapter et de proposer des solutions qui vont permettre d'acheter sans emballage".

Les grandes surfaces devraient donc plutôt s'investir dans le "zéro emballage", un moyen qui n'est pourtant pas suffisamment réfléchi par les enseignes qui ont peur du coût qui pourrait se cacher derrière. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus de clients se munissent de leur propre sac en coton réutilisable lors de leurs courses.

"On recherche constamment de nouvelles idées, on est toujours en test de nouveaux projets. Il y a effectivement d’autres matériaux : le papier, le carton, il y a le vrac… On a aussi testé différents produits dans d’autres magasins", explique-t-elle ainsi. "On continue malgré tout cette recherche. Ce qui est très important, c’est qu’on trouve cet équilibre entre le gaspillage alimentaire - qu’on doit pouvoir limiter - et la réduction du plastique qui est tout aussi importante. On est toujours en recherche de trouver cette harmonie".

D'ici 2030, ce sont tous les emballages que l'Union Européenne souhaite voir recycables.