"Il faut que les gens vivent mieux": certains médecins prescrivent des antidépresseurs à toute leur patientèle

Plus d'un million de Belges prennent des antidépresseurs et quelques 10 % des médecins généralistes en prescrivent à 20 % de leurs patients, selon des chiffres de l'Inami relayés par L'Echo et De Tijd samedi.

"On est dans le top 7 des pays industrialisés avec le plus de malades psychiques et c'est ça qui m'inquiète. Il faut plus de prévention pour que les gens vivent mieux en Belgique que sur la prescription d'antidépresseurs en soi".

Environ 13 % des adultes prennent au moins une fois par an un médicament pour contrer des symptômes dépressifs. Soit, plus d'un million de Belges. Un peu moins en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles.