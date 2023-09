J’ai été verbalisé parce que j’étais garé à moins d’un mètre de la voiture devant moi: est-ce normal?

Que Majda en soit sûre: non, cette amende n'est pas un vice. Il est bien noté dans le code de la route qu'il faut laisser un mètre de distance entre la voiture et les véhicules qui se situent devant et derrière.

Un conseil: pensez à la taille de votre voiture avant de vous garer.

Une tolérance?

Cependant, cette règle pourrait être assouplie. C'est ce qu'a confié un expert de la sécurité routière interrogé par notre journaliste Justine Pons. Lui-même aurait reçu un petit mot sur son pare-brise, lui reprochant d'avoir pris trop d'espace pour se garer. Et pour cause: dans les centres-villes, plus encombrés, on a effectivement tendance à ne pas ou moins respecter ce mètre de distance pour gagner de la place.