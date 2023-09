Julie traquée des mois par son ex via son téléphone: "Il avait ce besoin de me surveiller"

Julie, la trentaine, a été victime d'un logiciel espion installé à distance. Son ex-compagnon l'a ainsi surveillée pendant des mois, pendant et après leur relation. Il écoutait et enregistrait ses conversations et lisait ses SMS. "Il me demandait des explications sur des choses que j'avais dites pendant la journée via Whatsapp…", raconte-elle pour Reporters.



Après leur séparation, son ex-compagnon continue de la suivre. "Je retombais sur lui dans des moments improbables", se souvient-elle. Jusqu'à recevoir des messages dans des cas précis, notamment lors de rendez-vous galants... Une situation particulièrement difficile à vivre pour la jeune femme. "Ça faisait parfois froid dans le dos (…) Il avait ce besoin de me surveiller, de garder le contrôle..."