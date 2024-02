La Croix-Rouge a besoin d'aide pour le centre 112: voici quelles sont les qualités requises pour être un bon ambulancier

Mélanie, ambulancière, entame sa garde du dimanche au centre 112. Elle est ambulancière-volontaire depuis 7 ans. Pendant les 8 prochaines heures, tout peut arriver, et il faut toujours rester sur ses gardes. "On ne sait jamais sur quoi on va tomber, il faut donc se préparer à tout", explique-t-elle.



Accident de la route, chute, blessure à la suite d’une bagarre, détresse respiratoire, autant d’appels possibles... Première étape : vérification du matériel dans l’ambulance. Mélanie travaille à temps plein comme gestionnaire, mais plusieurs week-ends par mois, elle est en plus volontaire au centre 112. Sa motivation ? Porter secours à la population ! "J'ai eu un vécu familial où nous avons beaucoup eu besoin du milieu médical, ça m'a donc toujours attiré".



Premier appel de la journée : les ambulanciers doivent démarrer dans la minute, et pour être secouriste, il faut savoir garder son sang-froid en toutes circonstances. "Des situations dramatiques, comme des suicides, c'est aussi le quotidien au 112 car la population est de plus en plus en difficulté psycho-social. On laisse le côté émotionnel de côté, et on relâche par après", analyse-t-elle.



Le 112 a vu le jour en 1991 et 6 millions de personnes appellent ce numéro d’urgence chaque année en Belgique. La Croix-Rouge recrute actuellement 15 ambulanciers salariés et autant de volontaires possibles. Pour postuler, il faut avoir effectué la formation à l’aide médicale urgente.