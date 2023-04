La lutte reste ouverte tant pour le titre que pour le maintien

Pour le titre, la lutte se resserre encore plus après la victoire sur le fil d'Izegem à Sasja (30-31) couplée à la défaite de Eynatten Raeren en déplacement à Houthalen (29-22). Dans la troisième rencontre qui est sans enjeu Courtrai s'est imposé 36-35 face à Hubo Handball.

Au classement, Izegem reste en tête avec 12 points, deux de plus qu'Eynatten Raeren. Sasja et Houthalen se partagent la 3e place avec 9 points devant Courtrai (3) et Hubo Handball (2).