L'Allemagne légalise le cannabis à usage récréatif: chez nous, des spécialistes estiment qu'une légalisation pourrait avoir des avantages

Confirmation avec Peter, fumeur régulier. "On peut fumer tranquillement. La police nous fait des remarques parfois, c'est normal, car on n'est pas censé fumer sur la voie publique, mais bon...". Une politique plus ou moins répressive qui ne fonctionne pas. Depuis 20 ans, le nombre de fumeurs de cannabis augmente : aujourd'hui, 1.6 million de Belges ont déjà fumé un joint et donc, ont participé à un marché illégal.

"Le marché du cannabis reste le marché illégal le plus important d'Europe, estimé à plus de 12 milliards par an", note Stéphane Leclercq, directeur de la Fédération Bruxelloise des Institutions Spécialisées en matière de Drogues et d'Addictions. "L'année dernière, les réseaux criminels ont capté cela et la puissance financière et la violence augmentent d'année en année".

Les fusillades à Bruxelles sont ici clairement visées. La législation pourrait mettre un sérieux frein à la guerre entre trafiquants et, par la même occasion, soulager le travail de la justice. "Notre plus gros problème, c'est la cocaïne, l'héroïne et les nouvelles drogues de synthèse. Cela ferait donc un peu de dossier en moins, mais pas la majorité", explique Damien Leboutte, procureur de division au parquet de Liège.

Alors faut-il légaliser ce cannabis ? Côté francophone, tous les partis, sauf le MR, s'affichent envers d'une dépénalisation.