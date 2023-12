Le marché du jouet se réinvente: plus d'un Belge sur 3 recevra un cadeau d'occasion pour la Saint-Nicolas

L'engouement est plutôt remarquable. Selon un sondage réalisé par le secteur de la seconde main, plus d'un Belge sur trois (34,2%) recevra un cadeau d'occasion pour la Saint Nicolas. Dans 53,4% des cas, les raisons sont financières et pour 31,4% des gens, il est plutôt question de convictions écologiques.

Cela fait maintenant deux ans que Bertrand, gérant d'un magasin de jouets, propose des objets de seconde main dans sa boutique, à côté des articles neufs. Avant d'être proposés aux clients, les jeux d'occasion subissent un traitement spécial: vérification, nettoyage et emballage. Le prix de vente est de 10 à 50% moins cher, cela suscite l'intérêt: "Ces jeux sont vendus 50 euros dans le circuit traditionnel et en seconde vie, dans un état nickel, ils sont à 33 euros."

Les jeux éco-responsables, nouvelles stars des rayons

De plus en plus de consommateurs se tournent vers les jeux éco-responsables. L'entreprise Egmont Toys produit 150.000 jouets par an. Près de la moitié sont fabriqués en Europe, et depuis quelques années, la demande pour ce type de produits augmente: "Depuis 3-4 ans, on a une croissance de 10-15% par année. C'est assez impressionnant", constate Egmont Le Compte, directeur de l’entreprise.

Pour satisfaire cette nouvelle clientèle, il faut innover, trouver des entreprises européennes: "Il y a des sociétés, des fabricants qui essayent de faire des produits de plus en plus éco-responsables parce qu'il y a vraiment une demande", souligne Marc Dhooghe, président de la Fédération Belge du Jouet. Le challenge: "Que le produit reste raisonnable en prix par rapport à tout ce qui peut arriver de Chine."